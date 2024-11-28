وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "في ختام تقييم للوضع في قيادة الجبهة الداخلية تقرر انه سيتم رفع القيود عن التجمهر من منطقة الكرمل وحتى منطقة الوسط في كل من هاشفيلا، ياركون، دان، شارون، شومرون، مناشيه، وادي عرة، الكرمل، والوديان.

وفُرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان في سبتمبر الماضي، ما فاقم المخاوف حينها من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود.

ومن شأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أن ينهي أكثر من عام من الضربات عبر الحدود وأشهر من الحرب الشاملة التي أسفرت عن مقتل الآلاف في لبنان والعشرات في إسرائيل.

ويبدو أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في معظمه منذ دخوله حيز التنفيذ في الساعة الرابعة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.