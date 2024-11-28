وقال غولدكنوف على منصة "إكس"، إن "الاستيطان في القطاع هو الرد الأنسب على هجوم السابع من أكتوبر 2023، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت".

ونشر الوزير صورة له إلى جانب رئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية الإسرائيلية دانييلا فايس، وهو يستعرض خريطة للمواقع الاستيطانية المحتملة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "خريطة النواة الاستيطانية في غزة".

وفي منشور على "إكس"، شكرت نحالا الوزير المتشدد على قبول دعوة المنظمة لـ"جولة ومراقبة مواقع المستوطنات المستقبلية في غزة".

ويتناغم توجه وزير البناء والإسكان مع دعوات سابقة لمسؤولين وساسة إسرائيليين بشأن استيطان قطاع غزة وتهجير سكانه، وأبرزهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

لكن هذه التصريحات تتعارض مع حديث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، الذي نفى فيه رغبة إسرائيل في إعادة استيطان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال ساعر الذي يزور براغ، أن "إسرائيل لا تنوي السيطرة على الحياة المدنية في غزة".

وأضاف أن إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما "تحقق أهدافها" بإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس، والتأكد من عدم سيطرة الحركة على القطاع.