وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إلى أن حصيلة ضحايا يوم الاثنين الماضي، أي مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 55 قتيلا و160 جريحا.

وهذه آخر إحصائية نشرتها الوزارة على حسابها على منصة فيسبوك.

ولا تفرق الوزارة بين القتلى المدنيين وعناصر حزب الله في الإحصائية الخاصة بها، غيرها تشير إلى الضحايا من الذكور والإناث والأطفال.

من ناحيتها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها أن "حزب الله قد يكون فقد ما يصل إلى 4000 مقاتل خلال الحرب".

وهذا الرقم يفوق إجمالي عدد القتلى الذي كشفت عنه وزارة الصحة اللبنانية.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من أمس الأربعاء.