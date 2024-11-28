وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن شخصين أصيبا من جراء قصف إسرائيلي مدفعي استهدف مركبا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان تعرضتا لقصف مدفعي إسرائيلي ليل الأربعاء، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان: "تعرضت بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي معاد".

كما ذكر موقع "النشرة" الإخباري اللبناني، أن "أصوات إطلاق نار مستمر تُسمع منذ فجر الخميس في مارون الراس، ومناطق أخرى بجوار عيترون محيط المالكية" في جنوب لبنان.

وكان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وحذرت إسرائيل حزب الله من أن أي انتهاك للاتفاق سيواجَه برد عسكري.