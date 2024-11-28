وحذر الجيش اللبنانيين من التوجه إلى جنوب البلاد، مشيرا إلى أن من يخالف ذلك "يعرض نفسه للخطر"، محددا 10 قرى "محظورة".

وأصدر الجيش الإسرائيلي ما سماه "بيانا عاجلا إلى سكان لبنان حتى إشعار آخر".

وقال: "يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، والهبارية، ومرجعيون، وأرنون، ويحمر، والقنطرة، وشقرا، وبرعشيت، وياطر، والمنصوري".

وتابع: "الجيش لا ينوي استهدافكم لذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق إنذارا مشابها لسكان جنوب لبنان، الأربعاء، في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ومساء الأربعاء قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش قتل عددا من مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال المتحدث دانيل هاغاري إن "وجود المقاتلين في المنطقة كان انتهاكا للاتفاق"، مضيفا أن "كل انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجه بالنار".

وينص الاتفاق على أن حزب الله يجب أن ينسحب إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأضاف هاغاري أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا عددا من المشتبه بهم، كانوا يقتربون من مناطق في جنوب لبنان حيث لا يزال الجنود الإسرائيليون متمركزين.

وقال إن "أي شخص مسلح سيتم قتله أو اعتقاله في تلك المناطق".

ودعا مرة أخرى المدنيين الذين فروا من منازلهم أثناء القتال، إلى الانتظار قبل العودة إلى جنوب لبنان.