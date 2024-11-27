وأورد بيان للحزب متوجها فيه إلى جمهوره: "كان النصر من الله تعالى حليف القضيّة الحقّة التي احتضنتموها وحملتموها عائدين إلى قراكم وبيوتكم بشموخ وعنفوان"، مؤكدا في الوقت نفسه أن مقاتليه "سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته، وأن أعينهم ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوّات العدو إلى ما خلف الحدود".

يأتي إعلان حزب الله بعدما وافق على بنود اتفاق وقف إطلاق النار، التي جاء فيها: