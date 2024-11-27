وقال الجيش الإسرائيلي في بيان موجه لسكان جنوب لبنان: "يحظر عليكم الانتقال جنوبا نحو القرى التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها، أو نحو قواته في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر".

وفرض الجيش حظرا للتجوال جنوبي نهر الليطاني من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس.

وأضاف البيان: "ابتداء من الساعة الخامسة مساء الأربعاء وحتى السابعة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي، يمنع بشكل مطلق الانتقال جنوب نهر الليطاني".

كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بعدم السماح للسكان بدخول منطقة القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

وقال بيان لمكتب نتنياهو إن ذلك يأتي "تماشيا مع المرحلة الأولى من تنفيذ مخطط وقف إطلاق النار".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال 4 من عناصر حزب الله، من بينهم قائد محلي، قال إنهم "دخلوا المنطقة المحظورة"، متوعدا بـ"العمل بقسوة ضد أي انتهاك".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن "قواتنا لا تزال في الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى بالردع وبالنار".

وكان الجيش اللبناني طلب من سكان القرى والبلدات الحدودية تأجيل عودتهم إلى منازلهم لحين انسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.