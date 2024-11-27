تفصيلا، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء إن "12 مواطنا استشهدوا وآخرين أصيبوا في قصف الاحتلال مدرسة التابعين بحي الدرج".

ووفق الوكالة "تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023".

ارتفاع عدد القتلى إلى 44 ألفا

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44282 قتيلا، إلى جانب 104880 إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و134 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 418 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".