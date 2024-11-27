وفي الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي للبنان، ساد الهدوء على الضاحية الجنوبية في بيروت وقرى وبلدات في جنوب لبنان والبقاع، مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بعد ليلة من الغارات الإسرائيلية.

ومن شأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أن ينهي أكثر من عام من الضربات عبر الحدود وأشهر من الحرب الشاملة التي أسفرت عن مقتل الآلاف في لبنان والعشرات في إسرائيل.

ويبدو أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في معظمه منذ دخوله حيز التنفيذ في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

لكن في وقت سابق من هذا الصباح، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في اتجاه العديد من المركبات في الأراضي اللبنانية لمنعها من الوصول إلى منطقة محظورة.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي الجيش إلى "التصرف بقوة ودون تنازل" عما قال إنه تقدم حزب الله في المنطقة، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

إلى ماذا يهدف الاتفاق؟

تهدف الهدنة التي تستمر 60 يوما إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701، الذي تم تبنيه منذ 18 عاما لإنهاء حرب استمرت شهرا بين إسرائيل ولبنان في عام 2006.

ونص القرار على أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، وأن يغادر عناصر حزب الله بأسلحتهم الثقيلة جنوب نهر الليطاني نحو الشمال على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".

حزب الله لن ينتهي:

قال مسؤول كبير في حزب الله لرويترز إن الجماعة ستظل نشطة بعد انتهاء حربها مع إسرائيل، بما في ذلك مساعدة النازحين اللبنانيين على العودة إلى قراهم وإعادة بناء المناطق التي دمرتها الضربات الإسرائيلية.

ولوح أنصار حزب الله في جنوب بيروت بعلم الحزب احتفالا صباح الأربعاء.

لا يزال الكثيرون غير قادرين على العودة إلى ديارهم:

حذرت إسرائيل النازحين في لبنان من العودة إلى ديارهم على الفور، كما فعل الجيش اللبناني.

ورغم أن وقف إطلاق النار ينص على أن إسرائيل يجب أن تنسحب من لبنان، فإن الانسحاب سيستغرق وقتا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرؤساء بلديات أقصى شمال إسرائيل إنه لن يدفع هؤلاء السكان للعودة إلى منازلهم على الفور.

وعلى الرغم من التحذيرات، بدأ الآلاف من النازحين اللبنانيين في العودة إلى منازلهم في الجنوب.

الطريق إلى سوريا قيد الإصلاح:

بدأ المقاولون في ترميم طريق يؤدي إلى معبر لبنان الحدودي الرئيسي مع سوريا بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان قصف إسرائيلي قد دمر في وقت سابق "معبر المصنع" الحدودي الشهر الماضي.

نزح أكثر من نصف مليون شخص من لبنان إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين من القتال المكثف.

هجمات اللحظة الأخيرة:

قصف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت 20 مرة في دقيقتين في الساعات التي سبقت الاتفاق، في واحدة من أشد عمليات القصف منذ بدء الحرب.

أسفرت الضربات الإسرائيلية في لبنان عن مقتل 25 شخصًا على الأقل يوم الثلاثاء، بما في ذلك 10 أشخاص على الأقل في وسط بيروت.

ماذا يحدث لغزة؟

تعتقد إدارة بايدن أن الاتفاق لديه القدرة على أن يكون "عامل تغيير" وإحياء المفاوضات الإسرائيلية مع حماس مع تجديد الولايات المتحدة جهودها لتأمين وقف إطلاق النار في الجيب، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

وأكد مصدر قيادي في حركة حماس أن الحركة "جاهزة" لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وشدد على أن الحركة "أبلغت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزمت إسرائيل".