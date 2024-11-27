يتناول الإنفوغرافيك المرفق بعض الجوانب الرئيسية للخسائر الناجمة عن الصراع الذي احتدم بشدة قبل شهرين حين كثفت إسرائيل هجومها على الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران.

القتلى والجرحى

قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه حتى 24 نوفمبر قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصا وأصيب 15699 في لبنان منذ أكتوبر 2023. وغالبية الخسائر البشرية وقعت بعد أن كثفت إسرائيل هجومها في سبتمبر.

وكان حزب الله قد أعلنت عن مقتل نحو 500 من مقاتليها في الأعمال القتالية حتى اللحظة التي شنت فيها إسرائيل هجومها في سبتمبر، لكنها لم تعلن عن الخسائر البشرية التي تكبدتها بعد ذلك.

ويقول معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية، إن حزب الله خسر 2450 فردا إجمالا.

وقتلت هجمات حزب الله 45 مدنيا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 73 جنديا إسرائيليا على الأقل قتلوا في شمال إسرائيل، وهضبة الجولان وفي اشتباكات بجنوب لبنان.

الدمار

قال تقرير للبنك الدولي إن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار مع تدمير أكثر من 99 ألف وحدة سكنية جزئيا أو كليا.

وقال مختبر المدن بيروت التابع للجامعة الأميركية إن الضربات الجوية الإسرائيلية هدمت 262 مبنى على الأقل في الضاحية الجنوبية لبيروت وحدها، معقل حزب الله.

وألحق الجيش الإسرائيلي أيضا أضرارا واسعة النطاق في قرى وبلدات في سهل البقاع وجنوب لبنان، وهما منطقتان يتمتع فيهما حزب الله بنفوذ كبير.

ووفقا للتقديرات في تقرير البنك الدولي فإن الأضرار التي لحقت بالزراعة تبلغ نحو 124 مليون دولار، وإن إجمالي الخسائر يزيد على 1.1 مليار دولار بسبب فوات الحصاد نتيجة تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين.

وتقدر السلطات الإسرائيلية الأضرار التي لحقت بالممتلكات في إسرائيل بنحو 273 مليون دولار على الأقل، مع تضرر أو تدمير آلاف المنازل والمزارع والمؤسسات.

ووقع القدر الأكبر من الأضرار في إسرائيل في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية التي قصفتها صواريخ حزب الله.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والمتنزهات والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل وهضبة الجولان اشتعلت بها حرائق منذ بداية الحرب.

النزوح

قالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 886 ألف شخص نزحوا داخل لبنان حتى 18 نوفمبر. وأظهرت بيانات المفوضية أن أكثر من 540 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحرب.

وفي إسرائيل أخلى نحو 60 ألف شخص منازلهم في الشمال.

التأثير الاقتصادي