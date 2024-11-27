وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في طهران إن إيران ستستمر في دعم " الحكومة والشعب والمقاومة في لبنان".

وأضاف أن الوقت الحالي هو المناسب لممارسة الضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة أيضا.

وتزامن الترحيب الإيراني بأخر مماثل للسلطة الفلسطينية عبرت فيه عن أملها في أن يسهم اتفاق وقف الحرب في لبنان في "وقف العنف في المنطقة".

كما شددت السلطة الفلسطينية على "ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ومع دخول خطوة وقف القتال في لبنان حيز التنفيذ، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اللبنانيين "نحن نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر التي مرّت على لبنان، مهددة شعبه وتاريخه وثرواته (...) نحن بأمسّ الحاجة إلى الوحدة الوطنية لصون سيادة لبنان".

من جهته أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله بأن تكون الهدنة "صفحة جديدة في لبنان (...) تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية".

"، مطالبا "بالتزام العدو الاسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق". وأضاف مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره "تعزيز انتشار الجيش والقوى الامنية كافة في منطقة جنوب (نهر) الليطاني "، مطالبا "بالتزام العدوبقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن ، الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكّدًا أن هذه الهدنة، ومدتها 60 يومًا، تهدف "لأن تكون دائمة"، محذرًا من أنه لن يسمح "لما تبقى من حزب الله... بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى".