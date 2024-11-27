أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأربعاء التزام لبنان بتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، مطالبا في الوقت عينه الدولة العبرية بالالتزام بالهدنة وسحب قواتها.