وأضاف لـ"رويترز": "حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق ولا زالت عند موقفها بالحرص على التوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة".

لكن أبو زهري أكد: "المشكلة دوما كانت في تهرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من التوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أكد مصدر قيادي في حركة حماس أن الحركة "جاهزة" لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، اعتبر القيادي الذي طلب عدم كشف اسمه أن وقف إطلاق النار في لبنان "انتصار وإنجاز كبير للمقاومة".

وشدد على أن الحركة "أبلغت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزمت إسرائيل".