وفي السياق ذاته، بدأ سكان جنوب لبنان الذين نزحوا منذ فترة طويلة في العودة إلى منازلهم، بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار.

وتوجه آلاف الأشخاص إلى جنوب لبنان، رغم تحذير من الجيش الإسرائيلي بالابتعاد عن المناطق التي تم إخلاؤها سابقا.

وجلب وقف إطلاق النار ارتياحا في أنحاء لبنان، بعد أيام من أعنف الهجمات الجوية الإسرائيلية العنيفة والاشتباكات منذ بدء الحرب.

وقالت إسرائيل إنها سترد بالهجوم إذا انتهك حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء.

وشهد الثلاثاء إعلان لبنان مقتل 42 شخصا على الأقل بهجمات إسرائيلية في أنحاء البلاد، مع إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الهجمات الجوية شمالي البلاد.

ومن المأمول أن يمثل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء الاضطرابات في أنحاء المنطقة، التي بدأت في أكتوبر 2023.