وقال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إن ضربات إسرائيلية استهدفت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء المعابر الحدودية الثلاثة بين شمال لبنان وسوريا للمرة الأولى.

وجاءت الضربات بعد لحظات من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لوقف الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وقال حمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطرق قد قطعت نتيجة للضربات.

وكانت الغارات الإسرائيلية على المعابر الشرقية للبنان في الأسابيع القليلة الماضية قد أدت بالفعل لإغلاق تلك الطرق المؤدية إلى سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن 4 مدنيين وجنديين قتلوا، وأصيب 12 شخصا بينهم أطفال ونساء وعاملون في الهلال الأحمر السوري.

وقالت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في وقت سابق إن متطوعا قتل وأصيب آخرون "جراء العدوان الذي استهدف معبري الدبوسية والعريضة في ريفي حمص وطرطوس أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى فجر اليوم الأربعاء".

وأضافت أن الهجوم "أسفر عن تضرر عدد من سيارات الإسعاف ونقاط عملها".

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية الحدوديين مع لبنان.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الأمر، لكن سبق أن قال إنه يستهدف ما يصفها بمواقع مرتبطة بإيران في سوريا في إطار حملة أوسع لكبح نفوذ إيران وحليفها حزب الله في المنطقة.