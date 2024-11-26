وأوردت سانا: "أنباء أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف قريتين في ريف حمص الشمالي والغربي"، كما أفاد التلفزيون الرسمي بأن "أصوات الانفجارات التي سُمعت في حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف قرية الأمينية".

وقالت "سانا" نقلا عن مصدر عسكري: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا موقعين في ريف حمص مما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

ومنذ بدء النزاع في سوريا، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. وازدادت وتيرة الغارات على وقع المواجهة المفتوحة التي تخوضها إسرائيل مع حزب الله في لبنان المجاور.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول أخيرا إنها تعمل على منع حزب الله من "نقل وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.

وأدت غارات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة تدمر في وسط سوريا الأربعاء الماضي، إلى مقتل 92 عنصرا مواليا لطهران.