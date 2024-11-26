وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بوقوع "غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة بيروت - طلعة النويري"، بالإضافة إلى غارة "على حي سكني في منطقة المزرعة".

كما أفادت مراسلتنا بوقوع غارة على منطقة الحمرا بالقرب من وزارة الداخلية في بيروت.

وساد الهلع بين السكان في الأحياء المكتظة، ورصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية حركة نزوح كبيرة ومحاولات هروب بالسيارات ومشيا على الأقدام.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش "يصعد الضغط على لبنان قبل الإعلان على وقف إطلاق النار".

وأضافت: "الجيش يهاجم في لبنان أكبر عدد من الأهداف التي حددتها شعبة الاستخبارات العسكرية".

يأتي ذلك فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيتحدث إلى وسائل الإعلام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وكانت غارة إسرائيلية أولى على العاصمة الثلاثاء أدّت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 37 بجروح، وفق وزارة الصحة.