وأظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس سحب دخان وغبار ضخمة تعلو الواحدة تلو الأخرى من خمس مواقع على الأقل، إثر غارات تردد صداها في بيروت.

وجاء التصعيد قبيل اجتماع يعقده مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

وتعليقا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي: "نهاجم أهدافا لحزب الله في بيروت على نطاق واسع".

وكان المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي نشر عبر حسابه على "إكس" منشورات عدة تحوي خرائط يظهر فيها 20 مبنى في أربعة أحياء في الضاحية الجنوبية، وكتب "أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "غارة عنيفة جدا نفذها الطيران الحربي المعادي، مستهدفا مبنى قرب جامع خاتم الأنبياء في النويري في بيروت ودمره بالكامل".

وأشارت إلى أن المبنى كان من أربعة طوابق، وكان يؤوي نازحين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة النويري في بيروت.