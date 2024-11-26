وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات الفرقة 91 تواصل عمليات التمشيط لتطهير أوكار الإرهاب، وبحثا عن الوسائل القتالية ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية وسط المناطق الوعرة، والحضرية والجبلية جنوب لبنان والتي تم منها تنفيذ مخططات إرهابية استهدفت بلدات الشمال".

وأضاف: "داهمت قوات فريق القتال التابع للواء الكوماندوز في منطقة وادي السلوقي بنى تحتية إرهابية، حيث عثرت القوات على مئات الوسائل القتالية وصادرتها، كما عثرت على عشرات البنى التحتية تحت الأرض وعلى العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية الجاهزة للإطلاق".

وتابع البيان: "وفي منطقة نهر الليطاني، داهم فريق القتال التابع للواء "ألكسندروني" الذي يتضمن قوات الاحتياط التابعة للواء 769، والوحدة الخاصة للواء "غولاني" ووحدة "شالداغ" العديد من البنى التحتية الإرهابية التي تمت تخبئتها وسط تضاريس مركبة وذلك بناء على ورود مؤشرات استخباراتية".

وأوضح: "هاجم المقاتلون عدة أهداف إرهابية، وخاضوا معارك وجها لوجه أمام مخربين، وعثروا على العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية، وآلاف القذائف الصاروخية والصواريخ، ومخازن السلاح المخبأة على سفوح الجبل والتي شملت المدافع أيضا ودمروها".

وأشار البيان إلى أن "قوات الفرقة 91 تواصل نشاطها الهجومي إلى جانب مهامها الدفاعية في المنطقة الشمالية".