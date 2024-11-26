وحذر ميلر في إفادة صحفية دورية من أن التوصل لمثل هذا الاتفاق يتطلب موافقة جميع أطراف الصراع.

وجاء حديث ميلر وسط مؤشرات على حدوث انفراجة دبلوماسية بعد أن قال مسؤول إسرائيلي كبير إن مجلس الوزراء سيجتمع الثلاثاء لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والموافقة عليه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر لبناني قوله إن الإعلان عن وقف إطلاق النار "قد يتم خلال 24 ساعة".

وكان البيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق من يوم الإثنين بأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا".

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن "التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن".

وأضاف كيربي: "المحادثات ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. الرئيس بايدن يتابع هذه المفاوضات عن قرب. ليس من الحكمة تقديم تفاصيل والمحادثات ما تزال مستمرة".

وشدد على أن "الأمور تمضي في اتجاه إيجابي. لا يمكن أن نقول إننا حققنا هدفنا حتى نحصل على اتفاق".

واختتم حديثه قائلا: "نسير في الاتجاه الصحيح للحصول على اتفاق لكن ذلك لم يتم حتى الآن".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على لبنان الإثنين أوقعت 31 قتيلا.