وأفادت وزارة الصحة ليل الأحد "(قتيلان) برصاص الاحتلال في يعبد، الطفل محمد ربيع حمارشة (13 عاما) وأحمد محمود زيد (20 عاما)".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أفادت بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية اقتحام لبلدة يعبد الواقعة غرب جنين "اندلعت على إثرها مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي... بكثافة ومن مسافة قريبة صوب الطفل حمارشة والشاب زيد".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه وخلال نشاط لقواته في منطقة يعبد "ألقى إرهابيان عبوات ناسفة على جنود من الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "رد الجنود بإطلاق النار وتم تحديد الإصابات، ولم ترد أنباء عن إصابات في صفوف" الجيش الإسرائيلي.

اعتقال 29 فلسطينيا من الضفة

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء الأحد وحتى صباح الإثنين، 29 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، وامرأة وأسرى سابقون.

ونقلت "وفا" عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، القول إن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة قلقيلية، إذ اعتقل الاحتلال من بلدة باقة الحطب شرق المحافظة 11 مواطنا من بينهم امرأة وطفل، فيما توزعت بقيتها على محافظات: الخليل، ورام الله، وأريحا، وجنين، وبيت لحم، والقدس، بعد عمليات اقتحام واسعة، وتدمير منازل المواطنين وتخريبها، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني في عدة بلدات".

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية خصوصا في شمالها منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 777 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، وفقا لوزارة الصحة في رام الله.

كما قتلت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.