وفي هذا السياق، ناقشت غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أبرز المستجدات، مع الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر، والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن سمير تقي، إضافة إلى الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خامة يار.

إسرائيل تمنح الضوء الأخضر لاتفاق تهدئة

وبسؤال الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان عن قرار إسرائيل منح الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي آموس هوكستين لاستئناف التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، أوضح أن القرار جاء بعد نقاشات حكومية مكثفة، لكنه أشار إلى وجود عقبات داخلية في إسرائيل تعيق توقيع الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بحرية العمل الإسرائيلي ضد شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله عبر سوريا.

لبنان يرفض الشروط التعجيزية

من جهته، شدد الخبير العسكري والاستراتيجي، هشام جابر على أن إسرائيل تفرض شروطًا وصفها بالتعجيزية، معتبرًا أن الورقة اللبنانية التي قدمتها الحكومة بوساطة أميركية جاءت كخطوة لحماية ما تبقى من البنية التحتية اللبنانية.

وأكد جابر أن حزب الله وافق على هذه الورقة انسجامًا مع الواقع اللبناني، لكنه أضاف أن إسرائيل تستغل المفاوضات للتصعيد عسكريًا وفرض شروط تخترق السيادة اللبنانية.

التصعيد الميداني يُعقّد المشهد

تخلل الحلقة عرض مشاهد حصرية أظهرت اندلاع حرائق في الضاحية الجنوبية لبيروت، نتيجة غارات إسرائيلية عنيفة. ويمكن وصف هذه التطورات بأنها جزء من تصعيد خطير يهدف لتحسين شروط التفاوض. وكذلك الجيش الإسرائيلي كثّف هجماته، بينما رد حزب الله بإطلاق مئات الصواريخ على العمق الإسرائيلي، ما يعكس احتدام الصراع.

واشنطن والضغوط على إسرائيل

في مداخلته من واشنطن، أشار الدكتور سمير تقي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي تضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بمقترح وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من المبعوث الأميركي دان شابيرو بإمكانية انسحاب واشنطن من الوساطة إذا استمرت المماطلة الإسرائيلية.

واعتبر تقي أن الموقف الإسرائيلي يُظهر تناقضات داخلية وتخوفًا من تبعات التصعيد الميداني.

إيران.. ودورها في التهدئة

من طهران، نفى الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خامة يار أن تكون إيران قد استخدمت حزب الله كأداة لتحقيق مكاسب إقليمية، مؤكدًا أن المقاومة اللبنانية تتخذ قراراتها بشكل مستقل.

وأضاف أن طهران تدعم سيادة لبنان، معتبراً أن أي اتفاق يجب أن يضمن حق المقاومة في الدفاع عن أراضيها.

حزب الله.. وفقدان الردع

وحول تراجع قوة الردع لدى حزب الله، أكد العميد هشام جابر أن الردع الاستراتيجي الذي تمتعت به المقاومة اللبنانية تآكل بسبب الضربات الإسرائيلية المكثفة.

بالمقابل، اعتبر خامة يار أن الحديث عن تراجع المقاومة ما زال مبكرًا، مشيرًا إلى أن حروبًا سابقة أظهرت قدرة المقاومة على استعادة زمام المبادرة.

اختبار على مفترق الطرق

اختتم البرنامج بالتأكيد على أن الوضع الحالي يضع المنطقة أمام مفترق طرق، حيث يتطلب التصعيد الميداني معالجة دبلوماسية عاجلة. وأجمع الضيوف على أن استمرار الصراع دون اتفاق سيؤدي إلى مزيد من الدمار، مما يُلقي بظلال قاتمة على مستقبل الأمن والاستقرار الإقليمي.