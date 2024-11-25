أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني.