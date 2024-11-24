ونقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي بارز، قوله إن إسرائيل "أعطت المبعوث الأميركي آموس هوكستين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو اتفاق في لبنان".

وأكد المصدر أن "نتنياهو سيجري مشاورات أمنية محدودة مع الوزراء ليل الأحد، وستركز المناقشات الآن على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية".

ووفقا لهيئة البث، فإن إسرائيل حصلت على ضمانات من الولايات المتحدة بـ"حرية التصرف في حال خرق الاتفاق".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي: "إذا لم نتوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن الدولة اللبنانية ستدفع الثمن أيضا".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس دعا إلى مهاجمة أصول لبنان الرسمية، التي ظلت حتى الآن خارج المعادلة.

وعلى منصة "إكس" كتب غانتس: "الحكومة اللبنانية تطلق يد حزب الله. حان الوقت للتحرك بقوة ضد أصولها".