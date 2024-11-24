وقال الجيش الإسرائيلي إن صواريخ حزب الله وصلت الضفة الغربية المحتلة وأنباء عن سقوط صاروخ في طولكرم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو لسيارات إسعاف مسرعة نحو مكان سقوط المقذوفات، ومن غير المعروف الآن وجود إصابات من عدمها بالرغم من تواجد سيارات الإسعاف بمكان سقوط المقذوف.

في وقت سابق من الأحد، أكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 160 مقذوفا من لبنان نحو شمال إسرائيل ووسطها، مما تسبب في إصابة عدة أشخاص.

وقال الجيش في بيان: "حتى الثالثة بعد ظهر الأحد، عبر نحو 160 مقذوفا أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل".

كما أعلن حزب الله قصف عدة أهداف عسكرية في مناطق متفرقة من إسرائيل، منها مدينة تل أبيب وقاعدة استخبارات عسكرية قربها وأخرى بحرية في الجنوب.

وأحصت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" 11 إصابة على الأقل، لافتة الى أن بين الجرحى شخصا إصابته بين "متوسطة إلى خطيرة".

أظهرت صور لـ"فرانس برس" في بتاح تكفا قرب تل أبيب، عدة مركبات متضررة ومحترقة ومنزلا مصابا بالشظايا.