وقالت الوكالة: "شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت-منطقة الكفاءات".

وأظهرت لقطات فيديو مبنى ينهار، ودخانا رماديا يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية.

والأحد أكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 160 مقذوفا من لبنان نحو شمال إسرائيل ووسطها، مما تسبب في إصابة عدة أشخاص.

وقال الجيش في بيان: "حتى الثالثة بعد ظهر الأحد، عبر نحو 160 مقذوفا أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل".

كما أعلن حزب الله قصف عدة أهداف عسكرية في مناطق متفرقة من إسرائيل، منها مدينة تل أبيب وقاعدة استخبارات عسكرية قربها وأخرى بحرية في الجنوب.

وأحصت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" 11 إصابة على الأقل، لافتة الى أن بين الجرحى شخصا إصابته بين "متوسطة إلى خطيرة".

وأظهرت صور لـ"فرانس برس" في بتاح تكفا قرب تل أبيب، عدة مركبات متضررة ومحترقة ومنزلا مصابا بالشظايا.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده وإصابة 18 آخرين، جروح بعضهم خطرة، في هجوم إسرائيلي على موقعهم جنوبي البلاد، الأحد.

وفي 23 سبتمبر الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على معاقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، وأطلقت عمليات توغل بري في المناطق الحدودية في 30 من الشهر ذاته.

وأسفر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ أكتوبر 2023 عن مقتل 3670 شخصا على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.