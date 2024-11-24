وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "35 شهيدا و94 إصابة" نُقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 104567 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع.

يأتي هذا فيما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للسكان في مناطق بأحد الأحياء الواقعة في شرق مدينة غزة مما أدى إلى موجة نزوح جديدة اليوم الأحد، في الوقت الذي أعلن فيه مسعفون فلسطينيون إصابة مدير مستشفى في غزة خلال هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية.

وفي منشور على منصة إكس أمس السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية، وعزا ذلك إلى القذائف الصاروخية التي يطلقها مسلحون فلسطينيون من تلك المنطقة الواقعة في شمال قطاع غزة.

وأضاف المتحدث "من أجل أمنكم، عليكم إخلاؤها فورا جنوبا".