وأعلن حزب الله أيضا أنه قصف "هدفا عسكريا" في مدينة تل أبيب، وذلك غداة غارة اسرائيلية عنيفة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت أودت بحياة 20 شخصا على الأقل.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه شنوا صباح الأحد "للمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على قاعدة أسدود البحرية" التي تبعد 150 كيلومترا عن الحدود مع لبنان.

وأعلن الحزب، في بيان آخر، شن "عملية مركبة" صباح الأحد كذلك على "هدف عسكري في مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية، وسرب من المسيّرات الانقضاضية".

وقال إنه استهدف قاعدة بلماخيم الجوية جنوبي مدينة تل أبيب برشقة صاروخية نوعية، مشيرا إلى أنها تعتبر قاعدة أساسية لسلاح الجو الإسرائيلي وتحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة (المسيرات) والمروحيات العسكرية، إضافة إلى مركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجوي والصاروخي.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الهجوم بعد.