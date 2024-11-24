وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس، المدنيين اللبنانيين في بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة بإخلاء منازلهم، صباح اليوم الأحد.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه سيقصف هذه البلدات بسبب نشاطات حزب الله فيها، مشيرا إلى أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأضاف: "‏يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت، أمس السبت، بأن 23 شخصا قتلوا وأصيب آخرون إثر سلسلة غارات عنيفة شنتها الطائرات الإسرائيلية على عدة بلدات في قضاء بعلبك شرقي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة شمسطار، ما أدى إلى وقوع مجزرة، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، من بينهم أم وأطفالها الأربعة، وإصابة 13 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في سلسلة بيانات على منصة "إكس"، أن غارات الاحتلال على قضاء بعلبك أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة في بلدة بوداي، ومقتل 4 أشخاص وإصابة 3 ببلدة فلاوى، ومقتل شخص ببلدة بريتال، وإصابة 18 شخصا ببلدة رأس العين، وإصابة 3 أشخاص ببلدة حورتعلا.

وفي قضاء زحلة بمحافظة البقاع (شرق)، تسببت غارة شنتها طائرات إسرائيلية على حارة الفيكاني بمنطقة البقاع الأوسط في مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.