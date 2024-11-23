وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت معبر جوسية، وهو معبر شرعي يربط بين الأراضي اللبنانية ومنطقة ريف القصير جنوب غربي حمص، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

يشار بأن المعبر تعرض عدة مرات سابقة للقصف الإسرائيلي.

وفي 25 أكتوبر الماضي، شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت نقطة تابعة للاستخبارات العسكرية قرب مبنى الهجرة والجوازات في معبر جوسية، مما أدى لمقتل 3 عسكريين سوريين.

كما أدى الاستهداف لخروج المعبر عن الخدمة، وفق المرصد.