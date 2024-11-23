وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44176 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 قتيلا، و205 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان الدفاع المدني في غزة قال، صباح اليوم السبت، إن 19 شخصا، بينهم أطفال، قتلوا في غارات ليلية إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لوكالة فرانس برس "استشهد 19 مواطنا وأصيب أكثر من 40 آخرين، وغالبيتهم في 3 مجازر في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة".

وكان مراسلنا أفاد صباح اليوم بأن جهاز الدفاع المدني بغزة أعلن مساء أمس الجمعة عن 2300 قتيل ومفقود منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على شمالي القطاع قبل أكثر من شهر.