وأسفرت عمليات القصف المتكرر للمستشفى عن انقطاع التيار الكهربائي واصابة طيب وعامل بالمستشفى وأحد المراجعين، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وعبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها ازاء خروج نظام الأكسجين في مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد تعرضه للقصف، مشيرة إلى مخاطر ذلك على سلامة المرضى والطواقم الطبية.

يأتي ذلك فيما واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في شمالي القطاع، حيث تعرضت مناطق في جباليا وبيت لاهيا والفالوجا والصفطاوي لقصف إسرائيلي مكثف فجر اليوم السبت وعمليات نسف متكررة لمربعات سكنية.

وقد أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة مساء أمس الجمعة عن 2300 قتيل ومفقود منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على شمالي القطاع قبل أكثر من شهر.

وفي مدينة غزة قتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوبي المدينة.

كما قتل 7 فلسطينيين آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في خان يونس جنوبي القطاع.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه محافظة وسط القطاع قصف مدفعيا مكثفا استهدف شرقي مخيمي البريج والمغازي بالتزامن عمليات نسف لمبان سكنية بالقرب من محور نتساريم شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث قتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات.