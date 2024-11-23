وأضافت الوزارة أن علي راكان علام، مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، قد قتل مع ستة من زملائه في "عدوان غادر" على منزله.

ويعتبر المستشفى هو الأكبر من نوعه في محافظة بعلبك الهرمل الواقعة شمال شرقي لبنان، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "هذا الاستشهاد يأتي في ظل الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها جيش العدو الإسرائيلي على العاملين في المجال الصحي والمؤسسات الصحية في تراكم لجرائم الحرب".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.