وقال أوربان إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة "خاطئة"، مشيرا إلى أن "نتنياهو سيكون قادرا على إجراء مفاوضات في هنغاريا بأمان كاف".

وبحسب وكالة "رويترز"، تابع أوربان: "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير ولن ننفذ ما جاء به".

من جانبه، أعرب نتنياهو الجمعة عن امتنانه لأوربان، قائلا: "أشكر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، على دعمه الحار لي ولدولة إسرائيل في مواجهة الضعف المخزي لأولئك الذين وقفوا إلى جانب القرار الفظيع ضد حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "تظهر المجر، مثل أصدقائنا في الولايات المتحدة، وضوحًا أخلاقيًا وتقف إلى جانب العدالة والحقيقة".

وقد وصف نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، باليوم الأسود.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، دعا الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال، مشدداً على أهمية إيفاء هذه الدول بالتزاماتها.