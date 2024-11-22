ووفق هذا التصريح، اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه قد يتم اعتقال نتنياهو إذا زار بريطانيا.

وقال المتحدث للصحفيين "نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".

وأضاف "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان. نواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".

ستكون بريطانيا، إلى جانب 123 عضوا آخر في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة الآن باحتجاز نتنياهو بموجب القانون الدولي.

هولندا لم تترد في الإفصاح عن موقفها مباشرة، حيث قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، إن بلاده ستلتزم بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل نتنياهو، إذا دخل البلاد.

كما أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أن بلاده ستضطر لاعتقال بنيامين نتنياهو، داخل إيطاليا، بعد مذكرة الجنائية الدولية.

وقد وصف نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، باليوم الأسود.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، دعا الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال، مشدداً على أهمية إيفاء هذه الدول بالتزاماتها.

كما أعرب عن قلقه بشأن التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف في غزة والضفة الغربية.

وكانت المحكمة أصدرت أيضا أوامر اعتقال بحق القيادي العسكري في حماس محمد الضيف.

المحكمة الجنائية الدولية