وقالت الوكالة إن طائرات إسرائيلية قصفت منزلا لعائلة الداية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأصيب عدد من أفراد الكادر الطبي داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعضهم وصفت إصابته بالخطيرة، جراء إلقاء مسيّرات إسرائيلية قنابل على ساحة المستشفى.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في المستشفى قوله إن مسيّرات إسرائيلية قصفت مولد الكهرباء، ما تسبب بأضرار كبيرة.

وفي سياق متصل، أطلقت طائرات إسرائيلية الرصاص تجاه المنازل المتبقية في مخيم جباليا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وسط القطاع، قتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة مخيم (5) شمال النصيرات.

وفي جنوب القطاع، قالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية نسفت عدة منازل جنوب رفح.