وقالت هذه المصادر: "الاتصالات قد تثمر عن اتفاق بحلول نهاية الأسبوع إن لم يطرأ ما يعرقلها من خارج السياق".

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار قولهم إنه تم إحراز "تقدم كبير" نحو اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لا تزال هناك بعض الفجوات التي يتعين سدها.

وذكر مسؤولون إسرائيليون كبار أنه من المتوقع أن يعود المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى واشنطن مساء الخميس، مبرزين أنه "من غير المتوقع الإعلان عن أي اتفاق قبل الأسبوع المقبل".

وقال مسؤول أميركي كبير: "المفاوضات مستمرة مع الجانبين".

في المقابل، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: "تقدم كبير آخر أحرز بعد زيارة هوكستين وضاقت الفجوات لإحراز تسوية على جبهة لبنان".

وتابع المصدر: "التسوية قريبة بالفعل لكنها لن تحدث غدا ولا تزال هناك فجوات تجب معالجتها".

وأبرز: "التقديرات تشير إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في غضون أسابيع قليلة وربما أسبوعين".

هذا وقال مسؤول لبناني كبير، الخميس، إن لبنان يسعى إلى إدخال تعديلات على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.

وطلب مسؤولون لبنانيون التعديلات خلال اجتماعات مع الوسيط الأميركي في بيروت هذا الأسبوع. ويعمل هوكستين على إبرام اتفاق خلال الشهرين الأخيرين لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل إنهاء الحرب بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وتشير التعديلات التي يسعى لبنان إلى إدخالها إلى أن هوكستين لا يزال يتعين عليه بذل جهود من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي قال إنه "في متناول أيدينا" خلال زيارة إلى بيروت يوم الثلاثاء. ولم ترد في السابق تقارير عن تفاصيل الاتفاق.

وذكر المسؤول اللبناني لرويترز أن "الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فورا فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فورا (إلى ديارهم)".

وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوما من إعلان الهدنة.

