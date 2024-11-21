وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد برصد نحو 10 قذائف انطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، وتم اعتراض معظم القذائف وتحديد أماكن سقوطها.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل "حزب الله" وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويستهدف "حزب الله" بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان "دعما" لغزة و"إسنادا" لمقاومتها على حدّ قوله.

وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه "بنى عسكرية" تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.