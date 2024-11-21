وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، بشنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على بلدة الخيام جنوبي لبنان، في وقت متأخر من ليلة الخميس.

وأشار مراسلنا إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت نحو 7 بلدات في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وقال المبعوث الأميركي آموس هوكستين إنه سيتوجه إلى إسرائيل في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب مع جماعة حزب الله بعدما أعلن عن تحقيق مزيد من التقدم في المحادثات في بيروت.

ووصل هوكستين إلى بيروت الثلاثاء سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعدما وافقت الحكومة اللبنانية وجماعة حزب الله على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار، وإن كان لديهما بعض الملاحظات.

وذكر هوكستين بعد اجتماعه الثاني مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي فوضه حزب الله للتفاوض على وقف لإطلاق النار "اجتماع اليوم استند إلى اجتماع أمس وأحرز مزيدا من التقدم".

وتابع قائلا "لذا، سأسافر من هنا في غضون ساعات إلى إسرائيل لمحاولة إنهاء هذا إذا استطعنا".

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الجماعة أبدت ملاحظاتها الخاصة على مسودة الهدنة وتم تقديمها إلى هوكستين.

وأضاف قاسم أن التوصل إلى وقف إطلاق النار يعتمد الآن على إسرائيل ومدى جدية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشددا على أن حزب الله مستعد لمواصلة القتال لفترة طويلة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت مساء الأربعاء إن معظم بنود وقف إطلاق النار تم الاتفاق عليها من الطرفين.

وتهدف الجهود الدبلوماسية إلى إنهاء الصراع الذي ألحق دمارا هائلا بلبنان منذ شنت إسرائيل هجومها على حزب الله في سبتمبر ونفذت غارات جوية على أجزاء واسعة من البلاد وتوغلت قواتها في الأراضي اللبنانية.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف ضمان عودة عشرات آلاف الإسرائيليين لمنازلهم بعد إجلائهم من الشمال بسبب الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله.

وبدأ حزب الله في إطلاق نار عبر الحدود تضامنا مع حركة حماس منذ اندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023.