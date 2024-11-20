وأضاف في تغريدة له على منصة "إكس": "هذا الحكم العسكري سيدفع ثمنه الجنود الإسرائيليون بدمائهم"، مطالبا بإيجاد بديل يحكم قطاع غزة.

وأكد غالانت أن "الحكم العسكري في غزة ليس من أهداف الحرب وإنما يتخذ لدواع سياسية خطيرة وغير مسؤولة".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الهدف من العملية العسكرية في جباليا وشمال قطاع غزة أصبح أكثر وضوحا.

وأضافت أن الهدف "تنظيف وتطهير منطقة ما لصالح خطة إدخال المساعدات الإنسانية من خلال شركة أميركية خاصة ستعمل في المنطقة تحت الرعاية الإسرائيلية".

وقالت الإذاعة: "سيُطلب من الجيش الإسرائيلي البقاء في جباليا لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن التقدير المالي لتكاليف الخطة يبلغ 50 إلى 60 مليون دولار للفترة التجريبية الأولى.