جاء هذا خلال لقاء أجراه مع حوالي 100 سفير وممثل دبلوماسي أجنبي، طالب خلاله ساعر مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة؛ باتخاذ موقف حاسم إزاء ما اعتبره انتهاكا إيرانيا في هذا الصدد.

وحول الاتفاق مع لبنان، قال ساعر إن "أكثر ما يهم في الاتفاق هو صموده مع الزمن فلبنان دولة فاشلة"، حسب وصفه.

وأضاف أن "إسرائيل ترفض دفع ثمن هذا الفشل بتعريض أمنها ومواطنيها للخطر".

وتابع: "هذا بالإضافة إلى حفاظ إسرائيل على حرية الحركة في لبنان في حال حصلت انتهاكات للاتفاق".

كما طالب الوزير المجتمع الدولي بإنهاء ما أسماه "الاحتلال الإيراني" للبنان.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون قالوا، الثلاثاء، إن إيران حاولت دون جدوى درء مساعي غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.

وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، واطلعت عليهما "رويترز"، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة، وأضافوا أن المساعي مستمرة رغم ذلك.