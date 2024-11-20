وتمت محاولات اعتراض ورصد مقذوفات متساقطة في منطقة الجليل الغربي. ولم ترد أنباء عن سقوط إصابات، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت، واي نت، الأربعاء.

من جانب آخر، أعلن الجيش اللبناني مقتل عسكري جراء ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، غداة مقتل 3 عسكريين في قصف إسرائيلي على موقعهم.

وأفاد الجيش في بيان عن "مقتل أحد العسكريين متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك - القليعة في الجنوب" على الحدود مع إسرائيل.