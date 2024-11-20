وأضافت أن الهدف "تنظيف وتطهير منطقة ما لصالح خطة إدخال المساعدات الإنسانية من خلال شركة أميركية خاصة ستعمل في المنطقة تحت الرعاية الإسرائيلية".



وقالت الإذاعة: "سيُطلب من الجيش الإسرائيلي البقاء في جباليا لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل".

وأجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الثلاثاء، نقاشا لمدة 4 ساعات، بشأن خطة جلب الشركة الخاصة إلى غزة.

وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن كلاً من رئيس الوزراء ووزير الدفاع يدعمان الخطة.

وبناء على الخطة، سيُطلب من الجيش الإسرائيلي البقاء في منطقة جباليا وشمال قطاع غزة لعدة أشهر (من 60 إلى 90 يوما).



وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن التقدير المالي لتكاليف الخطة يبلغ 50 إلى 60 مليون دولار للفترة التجريبية الأولى.