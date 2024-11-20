وقال مراسلنا إن اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وقوات إسرائيلية تدور على أطراف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان.

ووفق مراسلنا فإن القوات الإسرائيلية على ما يبدو تريد زيادة الضغط في القطاع الشرقي والتقدم نحو محور جديد من كفرشوبا نحو الجنوب اللبناني.

وخلال الساعات الماضية تكثفت عمليات القصف والغارات على منطقة القطاع الشرقي أقصى جنوب شرق لبنان وعلى البلدات المحيطة بكفرشوبا وصولا إلى مجرى نهر الليطاني.

وأشار مراسلنا إلى أن بلدة الخيام وأطرافها الجنوبية والشرقية تشهد اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع غارات مكثفة وقصف مدفعي على أحيائها الشمالية والغربية.

كذلك تدور اشتباكات عنيفة ومتواصلة بين قوات إسرائيلية ومقاتلي حزب الله من بلدة طيرحرفا باتجاه البياضة وسط محاولة تقدم إسرائيلية للسيطرة على البلدة.

ووقعت غارة على بلدة عيناتا القريبة من مدينة بنت جبيل بعد تسجيل تقدم بسيط في بلدة مارون الراس، وسط اشتباكات واستهدافات متبادلة بين قوات إسرائيلية وحزب الله، في تلك المنطقة من القطاع الأوسط.

واستهدفت أيضا غارة إسرائيلية بلدة "ميفدون" جنوبي لبنان، فجر اليوم الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عبور 75 قذيفة أطلقها حزب الله على إسرائيل يوم الثلاثاء.

وكان الجيش اللبناني، قد أعلن الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده في هجوم إسرائيلي على موقع عسكري جنوبي البلاد.

وذكر الجيش في بيان: "استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش في بلدة الصرفند الجنوب، مما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين".

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص آخرين في هذه الغارة.