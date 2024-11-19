وقال الجيش في بيان: "استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش في بلدة الصرفند الجنوب، مما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين".

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص آخرين في هذه الغارة.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن عدد القتلى بصفوف جيش بلاده ارتفع إلى 36 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في سبتمبر 2023.

وبالتالي ارتفع العدد الكلي إلى 39.

وشدد ميقاتي في بيان، على ضرورة تمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، بما يتوافق مع القرار الأممي 1701.