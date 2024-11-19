وأوضحت الوكالة في تقريرين سريين قدما للدول الأعضاء، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وأضافت أن "مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز بنسبة 32 مرة الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، للحد من برنامجها النووي".

وجاء في أحد التقريريين اللذين اطلعت عليهما "رويترز|: "نوقشت إمكانية عدم زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم 235"، وذلك خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لإيران الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تأكدت من أن إيران "بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك".

في المقابل نقلت "رويترز" عن دبلوماسي إيراني قوله إن العرض الإيراني، الذي يضع حدا أقصى للمخزون عند نحو 185 كيلوغراما، مشروط بإلغاء القوى الغربية قرارا متوقعا ضد طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام، وذلك من دون الكشف عن طبيعة هذا القرار.