وأفاد الجيش في بيان أن القتيل رقيب أول احتياط من لواء غولاني، وقتل أثناء القتال في جنوب لبنان.

وحسب تقارير صحفية، قتل الجندي عندما ضربت مسيّرة انتحارية تابعة لحزب الله وحدة للجيش الإسرائيلي تعمل في جنوب لبنان، على بعد كيلومترين تقريبا من الحدود.

وبذلك يرتفع عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بدأ هجومه البري على الأراضي اللبنانية في 30 سبتمبر الماضي، إلى 49.