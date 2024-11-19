وأوضح الحزب في بيان له أنه شن "هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة رامات ديفيد وهي قاعدة جوية رئيسية في الشمال تضم أسرابا قتالية حربية تبعد عن الحدود اللبنانية 50 كيلومترا، جنوب شرق مدينة حيفا وأصابت الطائرات أهدافها بدقة".

كما أعلن الحزب قصفه قاعدة استخبارات عسكرية قرب مدينة تل أبيب، في موازاة استهدافه جنودا اسرائيليين في محيط 4 بلدات لبنانية حدودية، من بين هجمات عدة تبناها تزامنا مع زيارة موفد أميركي الى بيروت لبحث وقف لإطلاق النار.

وأفاد حزب الله في بيان استهدافه قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية في ضواحي مدينة تل أبيب، برشقة من "الصواريخ النوعية".

وأفاد في بيانات أخرى عن استهدافه جنودا اسرائيليين بالصواريخ أو المدفعية في محيط 4 بلدات حدودية، بينها مارون الراس والخيام.

كما أعلن الحزب أيضا: "استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالصواريخ".

وذكر في بيان آخر أنه: "هاجم تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفار بلوم بصلية صاروخية".

كما أشار إلى مهاجمته تجمعا للجنود الإسرائيليين في مستوطنة المنارة بصلية صاروخية، فضلا عن قصف مدينة صفد بالصواريخ.