وصرح هوكستاين أنه أجرى "محادثات بناءة للغاية" مع بري في بيروت، مضيفا أن هناك "فرصة حقيقية" لإنهاء الصراع.

وقال للصحفيين بعد الاجتماع: "هذه لحظة صنع قرار. أنا هنا في بيروت لتسهيل التوصل لهذا القرار، لكنه قرار الأطراف المعنية في نهاية المطاف لإنهاء هذا الصراع. الأمر في متناول أيادينا".

ونوه إلى أن "قرار وقف إطلاق النار يعود إلى كل من لبنان وإسرائيل. ننتظر في هذه اللحظة قرار من حزب الله وإسرائيل لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "النافذة مفتوحة الآن للوصول إلى نهاية النزاع"، معربا عن أمله أن تتوج الأيام المقبلة بقرار نهائي.

ومن المقرر أن يلتقي هوكستين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني جوزي عون في وقت لاحق الثلاثاء.

ووصل المبعوث الأميركي إلى لبنان صباح الثلاثاء، وسط أنباء عن موافقة لبنان وحزب الله على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار.

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر في وقت سابق أن رد حزب الله على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كان "نعم"، لكن المحادثات مستمرة.

وفي نفس السياق، وصفت القناة 13 الإسرائيلية المؤشرات القادمة من لبنان بشأن المقترح الأميركي بالجيدة حتى الآن، مشيرة إلى أنه "لا توجد إيجابية نهائية بعد".