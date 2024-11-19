وكانت مصادر لبنانية أكدت لـ"سكاي نيوز عربية"، أمس الاثني، أن هوكستين سيصل إلى بيروت "قريبا" لاستكمال بحث مسودة الحل التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ومن المقرر أن يناقش هوكستين، وفق المصادر، مسودة الحل التي سلمتها السفارة الأميركية في بيروت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قبل أيام.

وترى مصادرنا أن تواصل المحادثات يؤشر على وجود نقاط عالقة وغير متفق عليها في اتفاق التسوية.

وكان موقع أكسيوس قد ذكر في وقت سابق أن رد حزب الله على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كان" نعم"، لكن المحادثات مستمرة.

وفي نفس السياق، وصفت القناة 13 الإسرائيلية، المؤشرات القادمة من لبنان بشأن المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، بالجيدة حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا توجد إيجابية نهائية بعد.